Handschellen klickten

Was er aber nicht ahnte: Sein Name stand bereits auf der europaweiten Fahndungsliste. Und so legten die polnischen Grenzfahnder dem verdächtigen Juwelenräuber aus der Stadt Garten rund zwei Monate nach dem Coup die Handschellen an. Der 20-Jährige wartet nun in Auslieferungshaft auf seine Überstellung nach Österreich.