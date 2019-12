Nach seinem Verbrechen hat Manfred B. einen Suizidversuch unternommen, er wurde gerettet. In der Strafhaft gilt er nun als Musterinsasse, er arbeitet fleißig in einer Werkstätte, ist ständig in psychologischer Betreuung. Über sein grauenhaftes Handeln will er mit Angehörigen und Freunden bis dato nicht sprechen, das würde ihn zu sehr belasten. Wie es den drei Kindern seines Opfers geht? „Schlecht, sehr schlecht“, sagt Sonja G.