„Nur in den seltensten Fällen bleibt ein Pkw stehen, um die Kinder queren zu lassen. Sogar wenn Eltern dabei sind, wird rücksichtlos mit hoher Geschwindigkeit gefahren’’, ergänzt Sabine Osond, deren Sohn die Volksschule Taxham besucht. Dabei wäre die Lösung so einfach: Ein Schutzweg auf Höhe der Ludwig-Victor-Gasse. Die besorgten Eltern haben im vergangenen Jahr alles in ihrer Macht stehende getan, um den Schulweg für ihre Sprösslinge sicherer zu machen, aber bisher ohne Erfolg.