Innehalten

Auch Primaria Margot Peters, ärztliche Leiterin der pro mente-Reha „Sonnenpark“ in Bad Hall kennt den Weihnachtsstress aus eigenem Erleben: „Aber auch in solch stressigen Zeiten sollte man einmal am Tag innehalte und sich fragen: Was muss ich tun? Was lässt sich verschieben? Der Weihnachtsputz ist zum Beispiel kein Naturgesetz.“ Den Advent- und Weihnachtsstress, so Peters, machen sich viele Menschen selbst. Sie rät daher, sich mit der Familie abzusprechen, welche Traditionen man beibehalten will, auf welche man verzichten kann. „Einfach Tempo rausnehmen, immer mal wieder innehalten und nachdenken, was wir zu Weihnachten eigentlich feiern, sicher kein Geschenkefest.“