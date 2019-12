Die Nachwehen zum Crash beim Grand Prix von Brasilien sind noch kaum abgeklungen, da brodelt‘s schon wieder in Rot. Die Team-Strategen schickten am Samstag im Q3 ihre Autos so spät in die letzte Outlap, dass es nur noch Vettel rechtzeitig über die Startlinie schaffte. Dennoch musste er sich hinter Leclerc mit Platz vier begnügen.