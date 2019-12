Weiße Weihnachten?

Die Aussichten auf weiße Weihnachten sind gesunken. In den letzten 30 Jahren gab es nach den Aufzeichnungen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Linz nur jedes fünfte Jahr am 24. Dezember eine geschlossene Schneedecke, allerdings in den vergangenen acht Jahren war Weihnachten in Linz grün.