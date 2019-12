Bewaffneter Wilderer im Wald festgenommen

Wer die Cobra-Beamten bei Einsätzen immer wieder fordert, sind Wilderer. Daher ist es wenig überraschend, dass auch der Zugriff auf einen Wilderer auf der bis 1 Uhr angesetzten Trainingsagenda steht. „Der mit seinem Jagdgewehr bewaffnete Mann befindet sich im ersten Stock seiner Hütte. Der Wilderer ist einerseits festzunehmen und andererseits ist eine Hausdurchsuchung durchzuführen“, so der Auftrag. Gesagt, getan: Die Beamten schleichen sich in Tarnanzügen taktisch geschickt durch den Wald, warten den passenden Moment ab, stürmen plötzlich in die Hütte und nehmen den Mann fest - ein gelungener Abschluss.