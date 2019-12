Zum Verhältnis von Religion und Staat befragt, gibt mehr als die Hälfte der afghanischen Jugendlichen (55 Prozent) an, dass Vorschriften des Islam über den Gesetzen Österreichs stehen, knapp die Hälfte (47 Prozent) will einen religiösen Gelehrten an der Spitze des Staates sehen. Wenn Religion eine übergeordnete Rolle spielt, ist auch die Einstellung zu Demokratie negativer. Je länger die Menschen bei uns in Österreich leben, desto größer wird allerdings der Befragung zufolge die Zustimmung zur Demokratie.