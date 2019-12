Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie brennen deine Äste!“ Mit dem heutigen ersten Advent wird es auch gleichzeitig wieder brandgefährlich. Studien zufolge ereignen sich nämlich im Dezember und Jänner im Schnitt viermal so viele Brände wie in den üblichen Monaten des Jahres. Die Gründe dafür liegen klar auf der Hand: Brennende Kerzen, dürre Adventkränze und Christbäume können wahrlich eine höchst explosive Mischung ergeben. Denn vor allem in beheizten Räumen trocknen Tannenzweige schnell aus. „Fangen die Nadeln Feuer, kann innerhalb von 20 Sekunden ein Vollbrand entstehen. Und die Flammen können sich in Windeseile ausbreiten“, warnt etwa das Kuratorium für Verkehrssicherheit.