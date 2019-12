Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Sergio Ramos Spaniens Rekordmeister in der 52. Minute in Führung. Nach dem Ausgleich von Lucas Perez (65.) durch einen verwandelten Elfmeter war es Dani Carvajal (69.), der die Partie entschied. Für die mittlerweile acht Pflichtspiele unbesiegte Truppe von Chefcoach Zinedine Zidane, die sich am Dienstag in der Champions League von Paris St. Germain 2:2 getrennt hatte, war es der dritte Ligasieg in Folge.