Mit einer Operation am offenen Staubsauger-Beutel beginnt der Abstieg in unsere unsauberen Wohnverhältnisse. Gabriela Hiti taucht als Staub-Expertin mit Desinfektionsfimmel tief in die schmutzigen Spuren ein, die wir in unseren Wohnungen hinterlassen. Haare, Haut und Essensreste - sie erzählen mehr über unser Leben als uns recht ist. Also entwickelt die Expertin eine Technologie, wie man diese Reste nutzen kann, um Wohnträume der Vergangenheit virtuell heraufzubeschwören.