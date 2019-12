Riiber hatte mit dem weitesten Sprung des Tages auf 142,5 m die Basis zum Double gelegt, am Sonntag (mit 10 km Langlauf) hat er die Chance auf den Hattrick. In der 10-km-Loipe war Rehrl schnell auf die beiden Norweger Oftebro und Björnstad aufgelaufen, bis in die letzte Runde liefen die drei gemeinsam in einer Gruppe. Den Abstand zu Riiber konnten sie jedoch nicht verringern.