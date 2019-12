„Bitte kaufen Sie ihre Weihnachtsgeschenke lokal“

Im Luxustempel „Popp und Kretschmer“ am Beginn der Nobeleinkaufsmeile Kärntner Straße treffen wir den Obmann in seinem Geschäft. Er appelliert an die Kunden, nachhaltig, sprich lokal zu kaufen. „Wir alle, jeder von uns ist Konsument und entscheidet mit seinem Einkaufsverhalten, wie die Einkaufsstraße, das Umfeld und das Grätzl in den nächsten Jahren ausschauen. Der Händler braucht das Vertrauen der Konsumenten, daher lade ich alle ein: Bitte kommen Sie in die Wiener Geschäfte und kaufen Sie ihre Weihnachtsgeschenke lokal in Wien ein“, so Trefelik.