Rund 200 Demonstranten hatten am Samstag vor dem Großlager des Unternehmens in Montélimar im Département Drôme protestiert. Die Demonstranten wollten damit nach eigenen Angaben gegen übermäßigen Konsum an Tagen wie dem „Black Friday“ protestieren. Sie wurden dabei Attac zufolge von rund 50 Demonstranten der „Gelbwesten“-Bewegung unterstützt.