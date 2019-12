In Reihe zwei stehen am Sonntag (14.10 Uhr MEZ, live im krone.at-Ticker) die Ferraris von Charles Leclerc und Sebastian Vettel, wieder einmal leisteten sich die Italiener aber eine Panne. Sie schickten im Q3 ihre Autos so spät in die letzte Outlap, dass es nur noch Vettel rechtzeitig über die Startlinie schaffte. Dennoch musste er sich hinter Leclerc mit Platz vier begnügen. „Es war ein riskantes Zeitmanagement“, gestand Leclerc. „Ich wollte Seb aber nicht überholen und habe gewusst, dass nicht viel Zeit übrig ist und es eng wird. Wir müssen das analysieren.“