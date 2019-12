„Aufbauend auf die Reformen der letzten zwei Perioden, in denen die SPÖ Steiermark gemeinsam mit der steirischen Volkspartei große und weitreichende Reformen für unser Land umsetzen konnte, ist auch nach der Wahl die SPÖ der erste Ansprechpartner für Regierungsverhandlungen“, so Wahlsieger Schützenhöfer am Samstag. Die Reform- und Zukunftspartnerschaft habe die Latte für eine Zusammenarbeit sehr hoch gelegt. Generell habe man jetzt keine Zeit zu verlieren, meinten unisono der Landeshauptmann und Landesrat Lang, der wahrscheinlich dem zurückgetretenen SPÖ-Chef Michael Schickhofer nachfolgen wird.