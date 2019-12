Der chilenische Fußballverband (ANFP) hat auf die anhaltenden Unruhen im Land reagiert und die Saison in der ersten und zweiten Liga vorzeitig für beendet erklärt. Für das Ende des Spielbetriebs sprachen sich in einer Abstimmung des Verbandes 42 von 48 Mitgliedern der Führungsebene aus, teilte der Verband am Freitag mit.