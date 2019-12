Video zeigt Einsatz von Feuerlöscher und Stoßzahn

In sozialen Netzwerken machen seither Amateuraufnahmen von dem blutigen Angriff die Runde. Ohne die Videoaufnahmen wäre es wohl auch kaum zu glauben, dass die Passanten nicht nur zu einem Feuerlöscher, sondern auch zu einem Stoßzahn eines Narwals griffen, um den Messermann außer Gefecht zu setzen. Der Stoßzahn hing als Verzierung an der Wand der Gilde-Halle der Fishmongers‘ Hall, wo der Täter vor dem Angriff an der Veranstaltung „Zusammen lernen“ teilgenommen hatte. Der Mann, der sich mit der ungewöhnlichen Waffe Usman Khan entgegenstellte, soll ein polnischer Koch sein, hieß es am Samstag. Der Koch und eine ganze Reihe von Männern hatten den Attentäter aus dem Gebäude heraus in Richtung London Bridge verfolgt.