Abgemeldet und mit Planen bedeckt stand das Fahrzeug einer 28-jährigen Rumänin in ihrem Garten in Osttirol. Am Freitagabend fing das Auto dann plötzlich Feuer und brannte im Bereich des Fahrer- und Beifahrersitzes aus. „Die Brandursache ist unbekannt“, informiert die Polizei. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.