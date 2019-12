Um fünf vor zwölf - wohlgemerkt eine symbolische Uhrzeit - startete gestern die „Fridays for Future“-Demo in der Landeshauptstadt Klagenfurt. Mit Livemusik der Band „Blowing Doozy“ und dem lautstarken Einüben der Sprüche ging es los - vom Heiligengeistplatz über den Ring und durch die Innenstadt bis vor die Landesregierung. Auch in Villach und Lienz streikten wieder Hunderte Schüler.