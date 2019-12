Van der Bellen ist Gagenkaiser

An der Spitze der Gehaltspyramide steht Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der das 2,8-Fache eines Abgeordneten verdient - 2020 sind es 24.957 Euro (plus 441). ÖVP-Chef Sebastian Kurz kann nach seiner Rückkehr ins Kanzleramt mit 22.283 Euro (plus 391) rechnen und Grünen-Chef Werner Kogler erhielte als Vizekanzler 19.609 Euro (plus 347). Das Ministergehalt steigt mit der Anpassung auf 18.718 Euro (plus 331). Wobei diese Kalkulation heuer etwas komplizierter ist als sonst, weil besonders hohe Bundesbezüge im Vorjahr nicht angehoben wurden und die Berechnung in diesen Fällen daher von einer etwas niedrigeren Basis aus startet.