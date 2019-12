Angriff auch in Den Haag - Täter auf der Flucht

Am Freitag ereignete sich auch in den Niederlanden ein ähnlicher Vorfall wie zuvor in London. Bei einem Angriff mit einem Messer in einem Kaufhaus in Den Haag wurden nach Angaben der Polizei drei Minderjährige verletzt, die aber mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen werden konnten. Nach dem flüchtigen Angreifer werde gefahndet, teilte die niederländische Polizei am Freitagabend mit. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst offen. Nach einem Bericht der niederländischen Nachrichtenagentur ANP werde in diesem Fall aber nicht von einem „terroristischen Motiv“ ausgegangen.