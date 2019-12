Sirenenalarm in der Nacht auf Samstag in der Gemeinde St. Georgen im Lavanttal. Gegen 1 Uhr früh war in einer Lagerhalle in Matschenbloch ein Brand ausgebrochen. Ein Anrainer verständigte per Notruf die Feuerwehr. Sechs Feuerwehren konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und größeren Sachschaden verhindern.