Seit 7. November hat sich Brem auf US-Schnee in Copper Mountain vorbereitet. Dazwischen zwei Tage am Strand in Los Angeles eingestreut. „Um frisch und hungrig zu bleiben.“ Auf dem Papier ist - in Abwesenheit der verletzten Stephanie Brunner - Ricarda Haaser als Weltranglisten-Elfte unsere aussichtsreichste Riesentorläuferin. Die Allrounderin ist heiß aufs heutige Rennen: „Ich investiere sehr, sehr viel Zeit in den Riesentorlauf. Denn der ist die Basis für alle anderen Disziplinen. Das will ich unbedingt zeigen!“