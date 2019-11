Es war die Szene im zweiten Training von Abu Dhabi über die am Freitag alle Experten und Fans gesprochen haben. Valtteri Bottas und Romain Grosjean krachten am Ende der langen Geraden direkt vor der Kurve elf zusammen - und das im Training! „Ja, hat ihnen keiner gesagt, dass das Rennen erst am Sonntag ist“, fragen unzählige Fans auf Twitter.