Nach zehneinhalb Jahren Pause kehrte Jürgen Klinsmann in der deutschen Bundesliga am Samstag auf die Trainerbank zurück. Doch der in Berlin erhoffte Trainer-Effekt blieb aus. Die Hertha verlor gegen Dortmund mit 1:2, womit BVB-Coach Lucien Favre zumindest weiter Schonzeit erhalten dürfte.