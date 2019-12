Am 7. Dezember läutet die Schmitten in Zell am See Kaprun die Saison ein. Mit dabei bei der areitXpress Bergstation Austropop-Legende Rainhard Fendrich mit einem „Best of“, sowie die dänische Singer-Songwriterin Aura Dione. Nach der Hitparade im Schnee wird in den Lokalen in der Zeller Innenstadt noch weitergefeiert.