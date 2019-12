Der AC Wals ist im Ringen weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Nicht umsonst waren schon ÖSV-Boss Peter Schröcksnadel und Fußball-Kaiser Franz Beckenbauer bei den Finalkämpfen der Bundesliga live dabei. Das Finalticket haben die Walser abonniert – am Samstag wartet wie in den letzten vier Jahren der KSK Klaus im Hinkampf (19.30) zuerst in Vorarlberg. Wo der Grundstein für den 53. Titel (!) in der Vereinsgeschichte gelegt werden soll.