Anders sieht es bei vermögenden Kunden aus. Sie bekamen vor Kurzem einen Brief (liegt der „Krone“ vor), in dem die Bank anbietet, ihnen zehn Prozent ihrer Guthaben cash zu bezahlen und den Rest in einen Kredit an die AAB umzuwandeln, den man zurückzahlt, sobald die „Außenstände“ eingetrieben sind. Da geht es zum Beispiel um 37 Millionen Euro, um die mit der Finanz gestritten wird, oder um eine 30-Millionen-Euro-Forderung an eine Versicherung.