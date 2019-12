Zu den geschlagenen Wahlen in der Steiermark, die die erwartenden Verluste für die SPÖ brachte, wollte sich Walter Steidl nicht äußern. Auch zum Machtkampf und dem Tohuwabohu in der Bundespartei rund um die Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner lässt er sich nicht in die Karten schauen und will seinen Meinung nicht öffentlich äußern. Andere Landespartei-Chefs sind da im Gegensatz zu Steidl definitiv kommunikationsfreudiger.