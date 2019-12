An die 170 Wohnungen werden beim neuen Bezirksgericht in Seekirchen entstehen, 120 neben dem Neubau der Bezirkshauptmannschaft und am Gelände der Firma Windhager noch einmal 130 Wohnungen. Zusammen mit mehreren kleineren Projekten werden so in den kommenden fünf Jahre an die 500 Wohnungen gebaut. „Diese Projekte sind schon lange in Vorbereitung und fallen jetzt zusammen“, so Stadtchef Konrad Pieringer (ÖVP) über den Bauboom am Wallersee.