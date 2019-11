Kommen, genießen, Gutes tun – und dabei auch noch zwei steirische Superstars hautnah erleben: Am Samstag, 30. November, von 15 bis 17 Uhr, schenken die beiden Top-Köche Johann Lafer und Christof Widakovich beim Schlossberg-Restaurant in Graz selbst gemachten, köstlichen Steirer-Glühwein aus und servieren herrliche, warme Buchteln! Der Erlös geht an die Weihnachtsaktion der „Steirerkrone“. Ein großes Danke an die Herren, und: Wir freuen uns auf Sie!