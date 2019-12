Dieser vierte „Global Day of Climate Action“, wie der globale Klima-Streik international genannt wird, führte am Bahnhofsvorplatz in Linz 4000 Menschen zusammen. Begonnen wurde dieses Mal um 13 Uhr: „Damit kommen wir Arbeitnehmern entgegen, die um diese Zeit leichter teilnehmen können“, sagte Bernhard Schwab, einer der Regionalsprecher. Insgesamt wurden dieses Mal auch ältere Leute angesprochen, unter den Gesichtern entdeckte man viele Eltern, Großeltern. Freilich waren auch Schüler da, doch Prüfungszeit und Wetter halten vermutlich auch ab vom Streiken.