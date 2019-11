Gegen 4.52 Uhr versuchten drei unbekannte Täter, den im Foyer eines Gewerbebetriebes in Spatenhof aufgestellten, Geldausgabeautomaten dadurch gewaltsam zu öffnen, indem sie durch den Geldausgabeschlitz ein unbekanntes Sprengmittel einbrachten und dieses zur Explosion brachten. Durch die Explosion entstand am Geldausgabeautomaten sowie im Foyer schwerer Sachschaden. Dann gehen die Bankomatsprenger in Deckung. Es kommt es zu einer heftigen Explosion, die den Geldausgabeautomaten und das angrenzende Kinofoyer schwer beschädigen. Hier ein Video des Kinobetreibers: