„Das mit den Radmuttern war ich nicht“

Schnell fiel der Verdacht in diesen und in ähnlichen Fällen auf den 36-Jährigen. „Das mit dem Radl tut mir leid“, gestand der in Osttirol geborene Mann. „Das mit den Radmuttern wollte ich tun, mir fehlte allerdings die Kraft“, erklärte er dem Schöffensenat um Richter Norbert Hofer. Auf fast alle, bei denen nachweislich am Auto bzw. Rad herummanipuliert wurde, war der Betroffene aber aus irgendeinem Grund zornig. Der Schöffensenat war sich sicher, dass es der 36-Jährige war, der zugeschlagen hat. Er wurde – nicht rechtskräftig – in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen.