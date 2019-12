Die 27-jährige Lenkerin war mit ihrem Kleinwagen in Richtung Zentrum von Stadl-Paura unterwegs. Sie wohnt in der Nähe, fuhr laut eigenen Angaben bewusst vorsichtig und bremsbereit, rollte auf den Schutzweg zu - und übersah dennoch in der Morgendämmerung die beiden dunkel gekleideten Schüler, die den Zebrastreifen überqueren wollten. Die Burschen - sie stammen beide aus Bad Wimsbach-Neydharting - wurden vom Auto erfasst, der 13-Jährige mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe geschleudert.