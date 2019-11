Die finanzielle Situation der Partei werde wie geplant am 9. Dezember beim Präsidium diskutiert, so die SPÖ-Vorsitzende: „Wir sind uns einig, dass es in dem Bereich eine Stabilisierung braucht.“ Angesprochen auf die emotionalen Reaktionen in sozialen Netzwerken auf die Kündigungen, die kurz vor Weihnachten den Mitarbeitern auch noch per E-Mail mitgeteilt wurden, sagte Rendi-Wagner: „Wir verstehen den Schmerz in der Partei, diese Diskussion müssen wir auch führen. Aber es gibt keinen guten Weg, um das einem Mitarbeiter mitzuteilen.“ Dennoch habe man sich für die schriftliche Form entschieden, „um Klarheit zu schaffen“. Nun sollen die persönlichen Gespräche mit den Mitarbeitern möglichst schnell starten.