Schalke 04 ist in der deutschen Bundesliga zumindest bis Sonntag nach Punkten mit Tabellenführer Borussia Mönchengladbach gleichgezogen. Die Gelsenkirchner setzten sich am Freitagabend zum Auftakt der 13. Runde gegen Aufsteiger Union Berlin mit 2:1 durch und verbesserten sich zumindest für einen Tag auf Rang zwei. Und das trotz eines Witz-Elfers für den Aufsteiger. Schalke ist nach dem zweiten Sieg in Folge damit schon fünf Partien ungeschlagen.