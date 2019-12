Je eine Woche Urlaub opferten zwölf heimische Feuerwehr-Offiziere dafür, in Portugal in Sachen Waldbrandbekämpfung internationale Erfahrungen zu sammeln. Hier sah man nämlich „Aufholbedarf“ und will von den Besten lernen, die „Krone“ berichtete bereits. In der Nähe von Lissabon genossen die blau-gelben Einsatzkräfte dann eine spezielle Ausbildung in Bereichen wie Taktik, persönliche Schutzausrüstung sowie Analyse des Waldes.