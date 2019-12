Mehr als 27.000 Armutsgefährdete zwischen Enns und Leitha sind auf die günstigen Lebensmittel und Alltagswaren aus den Sozialmärkten angewiesen. „Dadurch werden auch 11.000 betroffene Kinder vor dem Hungerleiden bewahrt“, sagt Wolfgang Brillmann. Doch über der von ihm geleiteten SAM-NÖ-Gesellschaft, die Sozialmärkte in Amstetten, Heidenreichstein, Mödling, Stockerau, Ternitz und Tulln sowie Verkaufsstellen in St. Valentin, Horn und Waidhofen an der Ybbs betreibt, brauen sich dunkle Wolken zusammen: „Das Arbeitsmarktservice und das Land sind als Förderer ausgestiegen.“