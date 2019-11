Am vierten weltweiten „Fridays For Future“-Tag war auch Kärntens und Osttirols Jugend nicht leise: In Klagenfurt, Villach und Lienz waren junge Menschen auf der Straße, um für ihre Zukunft zu demonstrieren. Hunderte bewiesen mit Plaketen und Parolen, dass ihnen die Freitag-Demo für den Klimaschutz wichtiger war, als billiges „Black Friday“-Shopping.