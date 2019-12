„Ich hoffe nicht, dass es jemandem hier einmal ähnlich ergeht wie dem getöteten Hundeführer in Wiener Neustadt“, sagt Manfred Schörghuber. Eine Nachbarin in Waidhofen an der Ybbs hütet gleich fünf Belgische Schäferhunde. Diese machen dem 53-jährigen Lehrer das Leben laut eigenen Angaben schon lange zur Hölle. „Die Hunde sind scharf abgerichtet und bellen den ganzen Tag. Die Schulkinder machen aus Angst vor ihnen bereits einen Umweg um das Haus. Einmal ist mir einer der Schäfer sogar schon auf die Brust gesprungen“, behauptet Schörghuber. Seit fast zwei Jahren protokolliert er daher alle Vorfälle. Gemündet haben diese wiederum in insgesamt bereits über 30 Anzeigen, die der Lehrer, zumeist wegen Lärmbelästigung, erstattete.