Hinhören - auch in uns hinein

Erwartungen und Ungeduld machen jenes Erwarten unmöglich, um das es in der Adventzeit eigentlich geht: Im Advent geht es darum, innezuhalten und zur Ruhe zu kommen. Es geht darum, hinzuhören - auch in uns hinein - und nachzuspüren. Es geht darum, sich einzulassen und offen zu sein, für den, der da zu uns kommt. Gerade dort, wo wir ihn nicht erwarten. In der Krippe. In der Hektik des Alltags. In der Anspannung der Vorweihnachtszeit. In den enttäuschten Erwartungen.