Was das Bildungsniveau betrifft, sind Personen mit Migrationshintergrund in der niedrigsten Bildungsschicht (Pflichtschulabschluss) zwar immer noch überproportional vertreten. In Anbetracht der Zuwanderergeneration zeigt sich jedoch, dass sich das Bildungsniveau der zweiten Generation bereits an das der inländischen Bevölkerung angleicht.