2000 bis 3000 Demonstranten waren es laut Polizei-Informationen, die am Freitag in Graz den weltweiten „Earth Strike“ für Umwelt- und Klimaschutz begingen. Diesmal waren auch Studierende mit dabei, die sich mit einer Rad-Demo für ein neues Verkehrskonzept in Graz stark machten. Der Verkehr in der Innenstadt kam kurzzeitig zum Stillstand.