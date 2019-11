Bei der in den vergangenen Jahren wiederholt in die Negativschlagzeilen geratenen Flüchtlingsgesellschaft Tiroler Soziale Dienste (TSD) gibt es eine Einigung auf einen Sozialplan. „Zur Vermeidung weiterer Unsicherheiten“ sei der Sozialplan „vorsorglich und präventiv“ auf zwei Jahre ausgelegt und gelte bis 31. Dezember 2021, teilte das Land am Freitag mit.