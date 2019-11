Zahl der Betroffenen unklar

Darüber, wie viele IS-Anhänger mit österreichischen Wurzeln in türkischem Gewahrsam sind, gab es am Freitag keine Auskunft. „Wenn, dann sind es sehr wenige, aber wir wissen nicht wie viele“, so der Sprecher des Innenministeriums. „Addendum“ berichtete von einer „geringen einstelligen Zahl“, die schon bald nach Österreich abgeschoben werden könnte.