18 Führerscheine abgenommen

Die Bilanz des zwölfstündigen Einsatzes an unterschiedlichen Standorten in Meidling und Liesing der 28 Beamten in Sachen Drogen war ernüchternd. „Bei 24 Personen stellten die Amtsärzte eine Beeinträchtigung fest, 18 Personen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen“, so der Wiener Polizeisprecher Paul Eidenberger zur „Krone“. Die restlichen vier Drogenlenker waren ohne Führerschein unterwegs!