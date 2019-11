Nach sieben Pflichtspielen ohne Sieg fasste der Klub diese Entscheidung. Eine solche Negativserie wie die aktuelle gab es bei den „Gunners“ zuletzt 1992. Der 48-jährige Baske Emery stand seit Sommer 2018 an der Seitenlinie des Nordlondoner Traditionsclubs. Arsenal liegt in der Premier League derzeit auf Platz acht. In 13 Ligaspielen gab es nur vier Siege.