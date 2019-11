Erstmals werden vier der 24 EM-Tickets über die Play-offs der neuen Nations League ermittelt. Die K.-o.-Spiele finden am 26. und 31. März statt. Eine exakte Zuordnung ist erst dann möglich. Fest steht: In die Deutschland-Gruppe F und die Niederlande-Gruppe C werden der Sieger des Play-off-Pfades A oder D zugeteilt. Gewinnen Co-Gastgeber Ungarn, Island oder Bulgarien den Pfad A, geht es in die Gruppe F. Falls sich in Pfad A Rumänien durchsetzt, spielen die Rumänen in Gruppe C. Dann würde der Sieger von Pfad D (Georgien, Weißrussland, Nordmazedonien, Kosovo) in der Deutschland-Gruppe landen.